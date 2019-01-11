Три главных события уходящей недели в Новосибирской области

Анна Алябьева, , 21:36 — REGNUM

Несмотря на то, что уходящая рабочая неделя была короткой, для Новосибирской области всё же произошло несколько значимых событий.

Псевдоинтрига Локтя

Самым значимым политическим событием завершающейся недели в Новосибирске можно считать заявление второго секретаря новосибирского обкома КПРФ Рената Сулейманова о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть будет избираться на новый срок. Его полномочия истекают 22 апреля. Выборы, скорее всего, будут назначены на осень — на единый день голосования.

«Для нас это важнейший этап, важнейший экзамен в нашей новейшей политической истории. Такой экзамен мы сдаём, наверное, в первый раз. На сегодняшний день Анатолий Локоть является ведущей политической фигурой в области, и это признают практически все, включая наших противников. Коммунист впервые был избран мэром самого крупного муниципального образования страны, и теперь Анатолий Локоть будет избираться на новый срок», — сказал Сулейманов.

Сам Анатолий Локоть пока открыто не заявил о своём решении по выборам. Он лишь отметил, что раздумывает «над своим поведением и своим решением перед большим для города политическим событием».

А вот депутат Законодательного собрания региона Дарья Украинцева (ЛДПР) и руководитель регионального штаба Алексея Навального Сергей Бойко свои мэрские амбиции уже озвучили.

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Некоторые выводы: Анатолий Локоть участвовать в выборах в качестве кандидата будет, но открыто об этом заявит ближе к дате выборов. Договорённость с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым также останется в силе и, скорее всего, «Единая Россия» в этой выборной кампании участвовать не станет. А потому конкурентов у Локтя не будет. Тем не менее те, кто его активно поддерживал на этапе выборов в 2014 году, но уже вскоре «разочаровались» в нём, будут активно критиковать его. Хотя особого значения эта критика не возымеет, если, конечно, не появится независимый кандидат, которого сегодня ждут многие. Но кто им может стать — пока что даже местные СМИ не сделали своих предположений.

Напомним, на досрочных выборы мэра Новосибирска в 2014 году явка избирателей составила 32,59%. Тогда конкуренцию Локтю составил экс-вице-мэр Владимир Знатков («Единая Россия»). Но в итоге Анатолий Локоть набрал 43,75% голосов, Знатков — 39,57%, остальные кандидаты — менее 3,5% голосов.

Мусорная реформа «без сбоя» с боем

С 1 января 2019 года в Новосибирской области начала действовать новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Некоторые российские регионы сроки вступления в силу закона об обороте отходов сдвинули на три года, но новосибирские власти решили, что им отсрочка не нужна. В итоге, уже в первые дни 2019 года новосибирцы начали писать в социальных сетях о переполненных мусорных баках и плохой работе регионального оператора. Представитель регоператора — гендиректор ООО «Экология — Новосибирск» Лариса Анисимова — в свою очередь заявила, что все обращения жителей будут отработаны, и попросила их немного подождать, пока новая система будет отлажена.

Губернатор региона Андрей Травников и вовсе заявил, что переход области на новую систему обращения с отходами прошёл организованно, спокойно, без значимых сбоев. А мэр Новосибирска Анатолий Локоть сказал, что муниципалитет справился с задачей вывоза мусора на новогодних каникулах. Но некоторые новосибирские общественные активисты всё же предложили создать в области систему мониторинга повседневной работы и «жестко тыкать регоператора носом в недоделки».

Отметим, что теперь услуга «Обращение с ТКО» относится к коммунальным услугам. В Новосибирской области тариф установлен на уровне 92 руб. 42 коп./мес. с человека (в 2018 году стоимость вывоза мусора составляла от 1,5 до 2,3 рублей с квадратного метра). Однако оплачивать услугу по новому тарифу новосибирцы будут только в феврале, а значит, страсти будут только нарастать. Тем временем уже известно, что на создание инфраструктуры для новой системы обращения с отходами в Новосибирской области ежегодно в течение трёх лет из федерального и регионального бюджетов будет направлено около 600 млн рублей.

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Полезная наука не только для своих

Работа, которая началась в Новосибирской области в рамках реализации проекта создания Сибирского кольцевого источника фотонов — СКИФ — одного из главных научных объектов «Академгородка 2.0», вышла на новый уровень. Наработки новосибирских учёных теперь могут быть применены при реализации научных и инновационных проектов на острове Русский. Об этом говорилось во время рабочей поездки министра России по развитию Дальнего Востока Александра Козлова в Новосибирск. Речь идёт о создании на острове Русский крупного научно-технологического центра: центра «цифрового развития» по направлениям разработки программного обеспечения в области обработки «больших» данных, информационной безопасности.

«Развитие острова Русский в рамках создания на нём крупного научно-технологического центра — это поручение президента России, которое он дал на четвёртом Восточном экономическом форуме, — сказал Александр Козлов. — Владимир Путин поручил крупным государственным корпорациям, которые сегодня формируют отраслевую политику развития нашей страны, это и Росатом, и Роснефть, и Газпром, создать на острове Русский технопарк, чтобы молодежь, которая сегодня учится в ДВФУ, а это порядка 25 тысяч студентов с Дальнего Востока и со всей страны, в том числе иностранных студентов, могли строить здесь свое профессиональное будущее».

Напомним, строительство СКИФа в Новосибирской области реализуется в рамках исполнения поручения президента России.

Научный центр «Академгородок 2.0» — проект пилотный. В нём отрабатывается взаимодействие федеральных и региональных органов власти по развитию территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала.

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