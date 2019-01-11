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NASA уведомила «Роскосмос» об отмене приглашения Рогозина в США

Политика

Дмитрий Рогозин получил письмо от директора NASA Джима Брайденстайна

NASA уведомила «Роскосмос» об отмене приглашения Рогозина в США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Рогозин

Москва, 11 января 2019, 18:54 — REGNUM  Американское национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) официально уведомило «Роскосмос» о том, что приглашение главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в Соединённые Штаты пришлось отменить. Об этом 11 января сообщил РИА «Новости» представитель «Роскосмоса».

"Уведомление пришло в форме письма от администратора NASA Джима Брайденстайна на имя Дмитрия Рогозина», — уточнил собеседник агентства.

В «Роскосмосе» сообщили, что возможные время и место встречи пока не определены, но «дальнейшие переговоры продолжатся».

Как передавало ИА REGNUM, осенью минувшего года Дмитрию Рогозину поступило приглашение от NASA посетить США в начале 2019 года, однако в январе стало известно об отказе американской стороны от встречи. Джим Брайденстайн позднее пояснил, что отменил приглашение, поскольку уступил интересам американских сенаторов, недовольных перспективой такого визита.

После этого глава «Роскосмоса» заявил о готовности принять директора NASA в России, отметив, что сторонам необходимо обсудить, как «жить дальше».

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