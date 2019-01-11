Пост губернатора не может быть «индульгенцией для незаконной охоты» — ВООП

Москва, , 18:43 — REGNUM Всероссийское общество охраны природы (ВООП) обратилось к председателю партии КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой проверить информацию об участии губернатора Иркутской области Сергея Левченко в незаконной охоте.

Ранее в интернете была опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как глава Иркутской области убивает медведя в берлоге. Поскольку Левченко состоит в коммунистической партии, активисты считают, что действия главы региона должны получить оценку со стороны руководства политического объединения.

По мнению ВООП, партийная комиссия из старейших членов КПРФ, специализирующихся на природоохранной деятельности, должна заняться расследованием фактов возможного участия иркутского губернатора в незаконной охоте. После проверки зафиксированных на видео действий главы региона на предмет соответствия уставу и целям деятельности КПРФ должен быть решен вопрос о применении к Левченко мер дисциплинарного воздействия на партийном уровне, считают в ВООП.

«Высокий пост губернатора и дружеские отношения с вами в данном случае не могут быть защитой или индульгенцией, это только повышает общественную значимость проступка и бросает тень на вас лично и на всю партию», — подчеркивается в обращении ВООП к Геннадию Зюганову.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2018 года глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов («Единая Россия») призвал правоохранительные органы обратить внимание на действия Левченко. По словам парламентария, в МВД уже откликнулись на его просьбу проверить губернатора Иркутской области на браконьерство.

Генпрокуратура проводит проверку. Так, по данным ГП, 5 января 2017 года в Иркутской области неустановленные лица незаконно «добыли медведя, а также иных диких животных», «проверяются сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко».

По сообщению Министерства внутренних дел РФ, управление ведомства по Иркутской области, проверив видеозаписи и материалы в СМИ об убийстве медведя в берлоге, возбудило уголовное дело по факту незаконной охоты.

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