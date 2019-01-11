Терроризм в Туркестане: спецслужбам нужна помощь активистов и журналистов

Астана, , 18:41 — REGNUM «Основная работа по предотвращению вербовки граждан региона должна быть сосредоточена по линии правоохранительных органов. Однако ограничиваться только рамками полномочий силовиков не стоит», — генерал-майор спецслужб Киргизии Артур Медетбеков прокомментировал ИА REGNUM заявление комитета нацбезопасности Казахстана о «террористах, вербующих граждан через интернет».

По мнению эксперта, вербовщики террористов работают преимущественно через информационные ресурсы. Это интернет-сайты с четкой идеологической направленностью и «подпольные центры, которые находятся в Пакистане, Турции, а также в Ближневосточных странах, и через их эмиссаров пополняют ряды экстремистов».

«На сегодняшний день борьба с ними должна быть сосредоточена в области идеологии. Их нужно бить их же оружием. Страны Центральной Азии, в особенности Казахстан и Узбекистан, в которых установился более авторитарный режим, относятся к этому вопросу более жестко», — уточнил он.

При этом Медетбеков заострил внимание что «граждане этих стран тоже присутствуют в составе международных террористических группировок, хотя их меньше, чем граждан соседних стран, например, киргизстанцев».

"Нынешний ИГИЛ* пожинает плоды своих предшественников. До них были радикалы из «Исламского движения Узбекистана"*, которое набрало свою силу после распада СССР и на протяжении достаточного количества времени планомерно пополнялось выходцами из Узбекистана, Киргизии и Казахстана. Сейчас его приверженцы входят в состав «Аль-Каиды"* и ИГИЛ*», — пояснил собеседник.

Медетбеков выразил уверенность в том, что на предотвращении вербовки террористами граждан Туркестанского региона должны сосредоточиться именно правоохранительные органы и спецслужбы.

«Нужно привлекать государственных служащих, активистов на местах, представителей гражданского общества и так далее. Они могут взять на себя функцию просвещения и разъяснения опасностей, которые грозят людям, поддавшимся на уловки вербовщиков», — подчеркнул он.

Ко второй группе лиц, которая может помочь в борьбе с радикалами, эксперт причислил религиозных деятелей — муфтиев, богословов и так далее.

«Они должны рассказывать людям правду о том, что идеи, продвигаемые террористами, — это не религия, а оправдание своих преступлений под видом религиозных идей».

Отдельно собеседник редакции затронул работу журналистов. По его словам, сотрудники СМИ тоже должны участвовать в просветительской работе или «хотя бы не мешать».

"К сожалению, есть ряд недобросовестных СМИ, которые могут гнаться за дешевой популярностью, манипулируя фактами и сея панику среди населения. Не стоит этого делать. Это чревато негативными последствиями», — считает бывший сотрудник спецслужб.

Подводя итог, Артур Медетбеков выразил мнение, что «если объединить усилия всех перечисленных групп, то можно минимизировать идеологическую обработку населения региона, которую пытаются осуществить вербовщики террористов».

(*террористические организации, запрещенные на территории России и ряда других стран)