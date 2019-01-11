Истребители F-35 и «Тайфун» составят основу боевой авиации Британии

Лондон, , 18:41 — REGNUM Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон выступил на авиабазе «Мархам» в Норфолке. В ходе выступления он объявил, что Британия теперь имеет девять F-35, готовых к применению в любом районе мира.

По словам министра, истребители F-35 станут основой боевого воздушного флота страны наряду с истребителями «Тайфун», которые теперь оснащены современным комплексом оружия, чтобы значительно увеличить их возможности.

За последние три года по проекту «Центурион» на модернизацию самолетов «Тайфун» были потрачены 425 миллионов фунтов стерлингов. Теперь истребители оснащены крылатыми ракетами Storm Shadow, ракетами класса «воздух-воздух» Meteor и высокоточными ракетами класса «воздух-земля» Brimstone. По планам минобороны, истребители «Тайфун» будут использоваться и в 40-х годах этого века.

После Гэвина Уильямсона выступил начальник штаба Королевских ВВС Стивен Хиллер. Он отметил, что военно-воздушные силы уже опробовали совместимость самолетов «Тайфун» и F-35 и получили подтверждения эффективности обеих платформ при совместной работе.

Он также сказал, что страна является мировым лидером в секторе боевых самолетов, который поддерживает более 18 тысяч высококвалифицированных рабочих мест с сочетанием навыков и технологий, уникальных в Европе. Оборот этого сектора превышает 6 миллиардов фунтов стерлингов в год, и за последние десять лет он составил более 80% оборонного экспорта Британии.

Следует заметить, что нынешний глава Пентагона Патрик Шанахан на днях нецензурно отозвался о программе производства самолетов F-35. Налогоплательщикам США разработка этого самолета обошлась в 1,5 трлн долларов.