ЛНР: Киев решил провести недемократичные и непрозрачные выборы президента

Луганск, , 19:21 — REGNUM Украина нарушает нормы демократии, запрещая российским наблюдателям принимать участие в президентских выборах, заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник, сообщает 11 января «Луганский информационный центр».

По его словам, Луганская и Донецкая Народные Республики (ЛНР и ДНР) провели открытые и демократичные выборы, на которых могли присутствовать наблюдатели из любых стран и государств. В отличие от республик Донбасса, Украина в очередной раз решила нарушить нормы международного права и демократии и без причины ограничить российских наблюдателей на украинских президентских выборах.

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. Киев отказался регистрировать наблюдателей из России на президентских выборах, а также закрыл все участки для голосования в России.

Киев использует русофобскую риторику, чтобы «объяснить» гражданам Украины, кто «виноват» в массовом обнищании населения, в отсутствии роста экономики и прочих проблемах страны.