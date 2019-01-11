МИД РФ: Из Сирии США уходят так, чтобы оставаться всё дольше

Москва, , 18:35 — REGNUM Слова руководства США о выводе американских войск из Сирии не соответствуют их реальным действиям, заявила 11 января на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Заявление Марии Захаровой по этому вопросу также опубликовано на официальном сайте МИД РФ.

«На сегодняшний день у нас складывается ощущение, что американцы уходят из региона так, чтобы, как говорится в одном всеми нами любимом фильме, остаться», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Мария Захарова выразила желание российской стороны более детально узнать сроки и цели пребывания военных США не только на территории Сирии, но в Афганистане и Ираке.

«Сколько раз мы слышали заявления политического истеблишмента США о том, что они уходят откуда-либо, но при этом через какое-то время количество и качество группировок только наращивались», — сказала Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные выполнили в Сирии свою задачу, победив ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и будут убраны из пределов этой страны.

Напомним, военные контингенты США и их сателлитов по «коалиции» действуют на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения сирийского правительства.

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