Пятница, 11 Января 2019 года
19:16:13 МСК

Генерал ВСУ: Украина может быть готова к вступлению в НАТО через 5-10 лет

Политика

Популистские заявления часто звучат на Украине, так как реальные проблемы не решаются

Киев, 11 января 2019, 19:11 — REGNUM  Украина может быть готова к вступлению в НАТО через пять-десять лет, заявил бывший заместитель главы генштаба ВСУ генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, сообщает 11 января УНИАН.

По его словам, украинская армия может начать действовать по стандартам НАТО к 2020 году, однако это не означает, что Украина сразу будет готова к вступлению в альянс. Генерал-лейтенант добавил, что для вступления в НАТО Украина должна получить план действий относительно членства в Североатлантическом альянсе.

Напомним, разговоры о том, что Украина скоро вступит в ЕС и НАТО, призваны отвлечь граждан Украины от реальных проблем: роста задолженности в сфере ЖКХ, низких зарплат, обнищания населения, убийства киевскими боевиками мирных жителей в Донбассе и других, которые киевский режим не намерен решать.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Вступление Украины и Грузии в НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить