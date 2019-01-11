Социолог усомнился в возможности международного антиэлитного альянса в ЕС

Рим, , 17:58 — REGNUM Реализовать намерение правящего итальянского «Движения 5 звезд» объединить в один альянс все «антиэлитные» политические силы Евросоюза будет очень сложно, заявил в интервью Il Fatto Quotidiano в пятницу, 11 января, социолог Марко Ревелли.

По словам эксперта, в партии Луиджи Ди Майо недооценивают уровень националистских настроений в новых политических силах Европы, а между тем этот уровень колеблется в диапазоне от заметного до крайнего.

К примеру, «Движению 5 звезд» может не удастся заключить союз с французскими «желтыми жилетами», несмотря на схожесть некоторых лозунгов: «желтые жилеты» — националисты, а Ди Майо воспринимается прежде всего как итальянец и только потом — как гипотетический единомышленник.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, лидеры правящих партий Италии Ди Майо и Маттео Сальвини стремятся сыграть ключевую роль в формировании двух общеевропейских оппозиционных альянсов в преддверии выборов в Европарламент в мае: объединить сторонников национальных суверенитетов и традиционных ценностей (Сальвини) и борцов с элитами (Ди Майо).

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