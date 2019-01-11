В Зауралье назначен очередной замгубернатора

Курган, , 17:37 — REGNUM Директором департамента экономического развития Курганской области назначена руководитель фонда «Инвестиционное агентство Курганской области» Светлана Афанасьева. Ранее занимавший пост главы департамента Константин Ермаков возглавил региональное финансовое управление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора Зауралья.

Кадровые назначения с начала года произошли в нескольких ведомствах правительства Курганской области. На должность вице-губернатора региона назначен Владислав Кузнецов, ранее занимавший пост советника генерального директора ООО «СИБУР» в Москве.

Со 2 января 2019 года директором департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства назначен Анатолий Воробьёв, руководителем представительства региона при правительстве Российской Федерации стал Андрей Алексеев.

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