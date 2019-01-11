«Девятка» яиц «говорит о существенном росте инфляции»

Москва, , 17:35 — REGNUM Продажа «девятки яиц» по цене десятка говорит о том, что продовольственная инфляция растёт большими темпами, чем предполагало правительство и Центробанк. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 января заявил первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Накануне на прилавках магазинов появились упаковки с девятью яйцами вместо привычного «десятка». При этом, несмотря на уменьшение количества продукции, цена на неё осталась неизменной.

«Это один из наглядных показателей санкционных процессов, которые власть отказывается признавать, но они всё равно существуют. Потому что продуктовая инфляция намного выше, чем инфляция, которую показывает Росстат, она учитывает большое количество товаров, а цены на товары растут по-разному», — отмечает Емельянов.

Так, по его словам, на товары первой необходимости цены растут гораздо быстрее, чем на товары неповседневного обихода.

«Всё это говорит о том, что продуктовая инфляция растёт более быстрыми темпами, чем прогнозирует Росстат. Учитывая рост ключевой ставки, повышение НДС, нестабильность на валютных рынках, стоит ожидать, что инфляция в 2019 году будет гораздо выше, чем 5−5,5%, о которых говорит правительство и Центробанк», — считает Емельянов.

Между тем накануне Росстат опубликовал данные по инфляции в 2018 году, которая превысила прогнозы правительства и составила 4,3%.