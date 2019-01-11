МИД Италии оценивает возможность возобновления работы посольства в Сирии

Рим, , 17:27 — REGNUM В настоящее время власти Италии оценивают возможность возобновления работы посольства страны в Сирии, заявил в пятницу, 11 января, министр иностранных дел Энцо Моаверо Миланези, передает Tg Com.

«Мы работаем над оценкой того, необходимо ли возобновить работу посольства и если да, то когда именно», — сказал министр.

По словам Моаверо Миланези, «важно, чтобы ситуация в Сирии изменялась в лучшую сторону». В настоящее время ускорения процесса положительных изменений министр, по его словам, не наблюдает.

Читайте также: Ближний Восток переходит от войны к миру