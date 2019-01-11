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Авианосные группы ВМС США проверят на пригодность к условиям Арктики

Политика

Если не сломается единственный американский ледокол...

Вашингтон, 11 января 2019, 17:13 — REGNUM  Военно-морские силы США планируют летом 2019 года направить свои корабли в арктические воды для проверки их пригодности к условиям Арктики, сообщает 11 января издание USNI News со ссылкой на командующего ВМС США Ричарда Спенсера.

По его словам, в Арктику будет направлена авианосная группа для получения более полной информации о том, как в этих условиях функционируют корабли различных классов.

Спенсер напомнил, что на данный момент США «демонстрируют флаг» в арктических широтах только при помощи патрульной авиации и подводных лодок, тогда как надводный флот США там не действует совсем.

По мнению командующего, современные корабли ВМС США совершенно не приспособлены для действий в арктических широтах. Он напоминает, что в октябре 2018 года в ходе учений в Норвегии корабли авианосной группы, возглавляемой авианосцем «Гарри Трумэн», столкнулись с большими техническими сложностями.

Как сообщало ИА REGNUM, наращиванию военно-морского надводного присутствия США в Арктике препятствует практическое отсутствие ледокольного флота. На данный момент американцы располагают лишь одним ледоколом.

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Борьба за Арктику
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