Американский священник: только Константинополь может менять устав ПЦУ

Вашингтон, , 17:05 — REGNUM Любые серьезные изменения в уставе раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ) должны согласовываться с Константинополем, заявил экзарх Вселенского патриархата, архиепископ УПЦ в США Даниил Памфильский, сообщает 11 января «Укринформ».

По его словам, ПЦУ может вносить незначительные изменения в устав, например, уточнить пастырские обязанности. Но даже в этом случае церковь должна будет уведомить Константинополь о том, что были проведены изменения в уставе. Любые более серьезные нововведения могут быть осуществлены только с позволения Вселенского патриархата, подчеркнул архиепископ.

Напомним, так называемая «автокефальная» раскольническая православная церковь на Украине официально не входит в перечень автокефальных церквей Константинопольского патриархата, а заявления киевского режима о создании «независимой» церкви — не более чем пропагандистское заявление.