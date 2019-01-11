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Американский священник: только Константинополь может менять устав ПЦУ

Политика

Если украинские раскольники хотят изменить устав – они должны получить одобрение Константинополя

Вашингтон, 11 января 2019, 17:05 — REGNUM  Любые серьезные изменения в уставе раскольнической православной церкви Украины (ПЦУ) должны согласовываться с Константинополем, заявил экзарх Вселенского патриархата, архиепископ УПЦ в США Даниил Памфильский, сообщает 11 января «Укринформ».

По его словам, ПЦУ может вносить незначительные изменения в устав, например, уточнить пастырские обязанности. Но даже в этом случае церковь должна будет уведомить Константинополь о том, что были проведены изменения в уставе. Любые более серьезные нововведения могут быть осуществлены только с позволения Вселенского патриархата, подчеркнул архиепископ.

Напомним, так называемая «автокефальная» раскольническая православная церковь на Украине официально не входит в перечень автокефальных церквей Константинопольского патриархата, а заявления киевского режима о создании «независимой» церкви — не более чем пропагандистское заявление.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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