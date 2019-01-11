Растёт число претендентов на пост мэра столицы Дагестана

Махачкала, , 17:04 — REGNUM До трёх увеличилось число кандидатов на должность мэра города Махачкалы. Заявления в конкурсную комиссию подали первый заместитель директора госучреждения «Дагтехкадастр» Айдемир Исмаилов и представитель общественной организации «Кяхулай» Махмуд Бадулаев, пишут 11 января «Махачкалинские известия».

Напомним, прием заявок от претендентов на должность главы столицы Дагестана стартовал 28 декабря и продлится до 16 января включительно. Первый этап конкурса начнётся 17 января: члены комиссии будут проверять представленные кандидатами документы. Отмечается, что в конкурсную комиссию входят шесть человек — по три от городского собрания и от главы Дагестана Владимира Васильева.

Второй этап состоится 22 января и пройдет в формате собеседования. Претенденты представят свою программу развития города, также будут оцениваться их профессиональные и личные качества. После этого комиссия выдвинет не менее двух кандидатур на рассмотрение городского собрания.

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На очередной сессии муниципальные депутаты рассмотрят предложенные кандидатуры, выслушают их программы развития города, после чего состоится голосование. Главой Махачкалы на ближайшие пять лет будет признан тот, кто наберёт больше половины голосов членов горсобрания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первым документы на участие в конкурсе подал уроженец Дагестана Салман Дадаев, который с мая 2017 года по настоящее время занимает пост главы управы Басманного района Москвы. Накануне, 10 января, о своём намерении участвовать в гонке за пост главы Махачкалы заявил бывший руководитель дагестанского отделения партии «Справедливая Россия», депутат Госдумы РФ от Республики Башкирии Гаджимурад Омаров. Однако заявление в конкурсную комиссию от него ещё не поступало.

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