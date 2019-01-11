Госдума разрешит врачам и учителям принимать подарки

Москва, , 16:13 — REGNUM В Госдуме готовят поправки, разрешающие врачам и учителям принимать подарки, сообщила депутат Госдумы Алена Аршинова («Единая Россия»).

«Сейчас мы готовим к внесению ко второму чтению поправки о сохранении права учителей и врачей принимать подарки», — отметила Аршинова.

Она уточнила, что речь идет об исключении учителей и врачей из перечня должностных лиц, которым правительственным антикоррупционный законопроектом предлагается запретить принимать подарки.

«Странно рассматривать изменения условий труда учителей и врачей только через призму дополнительных ограничений, в то время как нужно системно развивать условия их труда», — указала парламентарий.

В итоге антикоррупционные ограничения должны коснуться членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, депутатов или членов выборного органа местного самоуправления, иных лиц, замещающих государственные должности РФ, субъектов РФ, государственных и муниципальных служащих, служащих ЦБ, а также работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными госорганами, органами субъектов РФ и местного самоуправления.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума рассматривает законопроект, внесенный правительством РФ, вводящий ограничения на подарки чиновникам, а также учителям и врачам. При этом разрешается принимать в подарок цветы и письменные принадлежности, например, ручки, блокноты и прочее.

В целом инициатива правительства РФ предполагает распространение антикоррупционных стандартов на работников ряда должностей в организациях, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления. Сейчас такие стандарты распространены только на федеральных служащих.

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