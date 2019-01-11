В 2020 году ВСУ не перейдут на стандарты НАТО — эксперт

Киев, , 16:12 — REGNUM

В 2020 году Украина не сможет полностью перейдет на стандарты НАТО, поскольку их тысячи. Об этом 11 января в эфире одного из украинских телеканалов заявил аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

По его словам, Украине не нужно полностью переходить на стандарты НАТО, чтобы стать членом альянса.

«Нам не нужно с самого начала делать ошибку и говорить, что в 2020 году Украина полностью перейдет на стандарты НАТО. Во-первых, это невозможно, потому что их тысячи. Во-вторых, для членства в НАТО это и не нужно. Сразу все стандарты не нужно внедрять, потому что есть разные уровни — начальный, средний и выше среднего. Мы можем начать это делать и продвигаться по мере необходимости по каждому направлению», — сказал Горбач.

Он напомнил, что не все страны НАТО полностью внедрили стандарты альянса.

«В основном говорят о материально-технических стандартах. Это то, что касается оружия, боеприпасов и военной связи… Сразу мы всего не достигнем. Более того, нынешние члены НАТО продолжают продвигаться в этом направлении, хотя давно стали членами. Есть оперативные стандарты, например, медицинские — эвакуация раненых, предоставление медицинской помощи. Есть направление административных стандартов — это взаимодействие на военно-политическом уровне между членами НАТО», — подытожил Горбач.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января президент Украины Петр Порошенко заверил, что к 2020 году Вооруженные силы Украины перейдут на стандарты НАТО.