Сделают ли США из Польши полигон для украинских военных?

Станислав Стремидловский, , 16:11 — REGNUM

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн, который, как говорят, имеет все шансы избавиться от приставки «и.о.», провел 10 января телефонный разговор с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком. Информацию дало польское военное ведомство, сообщив, что беседа состоялась по инициативе американской стороны. Темами разговора были «польско-американские отношения, в частности проект увеличения присутствия американских войск в Польше, а также вопросы международной безопасности». Также обсуждался «календарь работ, связанных с усилением присутствия американских войск в Польше», и «собеседники согласились, что деятельность рабочей группы по этой проблеме будет ускорена». Они договорились о проведении двусторонней встречи в середине февраля этого года в Брюсселе в рамках саммита министров обороны стран НАТО.

Шэнахэн возглавил Пентагон после того, как в отставку в декабре прошлого года подал генерал Джеймс Мэттис, которого в Варшаве не особо привечали. Комментируя уход Мэттиса, президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью Польскому радио следующее: «Не секрет, что генерал не был позитивно настроен по поводу идеи создания постоянной американской военной базы в Польше, поэтому с этой точки зрения говорить, быть может, станет легче. Тема остается открытой, и форма усиления американского военного присутствия в нашей стране может быть различной. Мы надеемся, что военное присутствие США в Польше увеличится». Вопрос заключался в том, чью позицию тогда озвучивал Мэттис — Белого дома или клуба американских генералов. Что касается Шэнахэна, то, как пишет журнал The Atlantic, «самое поразительное то, что даже близкие ему люди не знают, как ответить, когда их спрашивают о внешнеполитических взглядах министра». Он «довольно аполитичен», технократ и ставит приоритетом создание военного преимущества США и готовности армии к бою.

Таким образом, деятельность и.о. министра, если его кандидатура получит одобрение, возможно, будет сводиться к техническому перевооружению, в то время как политические цели и задачи станут ставить другие ведомства и другие люди, не принимая особо во внимание, что по этому поводу думают в Пентагоне. Технократизм Шэнахэна и геополитические теории, например, государственного департамента США или офиса помощника президента США по национальной безопасности могут сработать в интересах других стран. Как указывает варшавская газета Rzeczpospolita, судя по всему, Польша не получит «форта Трампа», но обретет «своеобразную региональную оперативную базу вооруженных сил США». Это подразумевает «усиление как в плане оснащения, так и количества американских солдат в уже существующих местах размещения, а также создание новых». По словам главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского, который в декабре прошлого года разговаривал с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, «это обеспечило бы безопасность не только нашей стране, но и всему региону, от Эстонии до Болгарии».

Когда польское правительство предложило выделить на расширение военного присутствия США в Польше около 2 миллиардов долларов, одной из целей ставилась задача модернизации полигонов, где американская боевая бригада регулярно тренируется на постоянной основе. Не исключено, что в случае положительного решения Вашингтон решит расширить количество и номенклатуру такого рода тренировочных объектов. Вопрос в том, будут ли американцы ограничивать «клиентуру» полигонов только своими войсками и войсками стран — членов НАТО. Иначе говоря, что им помешает привлекать к обучению и переподготовке украинских военных и добровольческие батальоны, из которых определенные политические круги в США пытаются сделать антироссийскую силу, вплоть до метафизического уровня? Что проявляется в частности в активном участии Вашингтона в проекте создания Православной церкви Украины. Напомним, что еще до ее официального появления силовые украинские министерства и ведомства запретили священникам Украинской православной церкви Московского патриархата служить военными капелланами. В то время как духовенству непризнанных православных церквей и Украинской греко-католической церкви давали «зеленый свет».

Формально инструкторы США и так проводят тренировки украинских военных в самой Украине во Львовской области. Но если это делать в Польше на новых полигонах, то и оборудование там будет получше, можно будет больше пропускать людей, а также подступиться к задаче «промышленного» производства совместных польско-украинских подразделений, которые пока что ограничиваются украинско-польско-литовской бригадой (УкрПолЛитбриг), вписав их в какую-нибудь программу региональной кооперации. При этом Вашингтон будет соблюдать обязательства, записанные в базовом акте Россия-НАТО, когда альянс отказался от «необходимости в развертывании постоянных сил в новых государствах-членах на постоянной основе», развертывая в Польше всё новые и новые силы на ротационной основе. Нынешний Киев такое, конечно, порадует. А Варшаву?