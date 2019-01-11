На Украине 47 приходов УПЦ перешли в ПЦУ

Киев, , 16:06 — REGNUM На Украине 47 приходов канонической Украинской православной Украины (УПЦ) добровольно перешли в состав Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом 11 января сообщил украинский государственный телеканал «Прямой».

В свою очередь украинский религиовед Людмила Филипович заявила, что в парламенте Украины зарегистрирован законопроект №4128, который предусматривает упрощение процедуры перехода и смены церковным приходом религиозного центра.

«Мы ожидали, что этот процесс не будет лавинообразным даже после получения томоса, поскольку это достаточно непростая процедура. Её хотят упростить законопроектом, которые подготовлен два года назад и лежит в Верховной Раде. Я имею в виду законопроект №4128, который упрощает процедуру перерегистрации и смены религиозного центра, которому подчиняется тот или иной приход», — сказала Филипович.

«Должен пройти общий сбор общины. Эта община путем голосования должна принять решение о смене своего подчинения, переходе. Она должна утвердить новую редакцию статута… Храм и все что в храме переходит в новую церковь, которую они выберут. Это необязательно будет ПЦУ. Вдруг кто-то решит присоединиться к другой церкви — к греко-католикам или протестантам. Законопроект предусматривает возможность и таких шагов. Местные органы власти перерегистрируют общину на основе нового статута», — пояснила Филипович.

Она также сообщила, что после получения томоса украинские религиозные общины за пределами Украины перешли в подчинение константинопольского патриархата.

«Наверное, не всем украинцам, которые прочитали статут, понравились некоторые его пункты. Больше всего претензий было к пункту, который касается украинской диаспоры. Теперь религиозные общины, которые созданы за территориальной границей государства Украина будут подчинены константинопольскому патриархату… Предложенный статут очень напоминает статуты, по которым живут православные церкви в Европе. Это несколько противоречит традиции, которая сложилась у нас с 1991 года. Статут — важный документ, но это не заповедь Божья, которая дается раз и навсегда… Статуты можно переписать», — подытожила Филипович.

Как сообщалось, 10 января президент Украины Петр Порошенко возмутился, что священники канонической УПЦ молятся за патриарха Русской православной церкви Кирилла, «который принимает участие в коллегии министерства обороны Российской Федерации, где планируется нападение на Украину».

Напомним, 9 января в Стамбуле члены Синода Вселенского патриархата подписали томос об автокефалии Православной церкви Украины. Документ окончательно оформлен, в течение нескольких дней его доставят в Киев. 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. 6 января в Стамбуле Варфоломей вручил томос предстоятелю ПЦУ, митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию. 7 января, в Рождество по восточному обряду, в Софийском соборе в Киеве прошла первая служба ПЦУ.