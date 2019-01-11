Россия выдаст Казахстану подозреваемого в мошенничестве банкира

Астана, , 15:59 — REGNUM Мосгорсуд признал законным решение Генеральной прокуратуры России об экстрадиции в Казахстан бывшего советника председателя совета директоров АО «РБК Банк» Жомарта Ертаева, заявила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова, сообщает 11 января Zakon.kz.

В России Ертаев был помещен под стражу в начале января. Ранее он находился под домашним арестом. 7 декабря 2018 года Генеральная прокуратура РФ удовлетворила запрос Генпрокуратуры Казахстана об экстрадиции банкира.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казахстане против Жомарта Ертаева возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По версии следствия, банкир пролоббировал выдачу банковского займа от «РБК Банк» подставной компании на сумму более $80 млн.

Казахстан объявил Ертаева в международный розыск. В России бизнесмен был задержан в мае 2018 года и помещен под домашний арест. 15 ноября 2018 года Ертаев был лишен статуса беженца.

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