В МИД РФ прокомментировали включение ФРГ в Совбез ООН на постоянной основе

Москва, , 15:51 — REGNUM Вопрос о включении Германии в состав постоянных членов Совета Безопасности ООН может быть решен только при участии всех стран, входящих в международную организацию. Об этом заявила 11 января журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, данное решение не может приниматься в двустороннем формате. Таким образом Захарова прокомментировала вопрос, связанный с предстоящим подписанием договора между Францией и Германией, в котором стороны заявляют о стремлении включить ФРГ в перечень стран, имеющих статус постоянного члена Совета Безопасности ООН.

«Вопрос постоянной прописки Германии в Совете Безопасности ООН будет решаться не в двусторонних форматах, такое решение должно решаться Генассамблеей», — подчеркнула представитель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября 2018 года министр финансов Германии Олаф Шольц заявил, что Франции следует рассмотреть возможность передачи своего места в Совете Безопасности ООН всему Евросоюзу.

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