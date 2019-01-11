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В Париже ожидают более «радикальную» акцию протеста «желтых жилетов» — СМИ

Политика

5 тыс. сотрудников полиции мобилизованы в столице

В Париже ожидают более «радикальную» акцию протеста «желтых жилетов» — СМИ
Olivier Ortelpa
Желтые жилеты

Париж, 11 января 2019, 16:02 — REGNUM  В префектуре полиции Парижа заявили, что власти Франции ожидают «более сильную», чем ранее, и «более радикальную» мобилизацию «желтых жилетов» в столице в эту субботу, 12 января, сообщает Le Figaro.

«Мы видим, что неделя за неделей поведение, носящее насильственный характер, становится всё более жестоким. Это делают небольшие группы людей», — заявил префект полиции Парижа Мишель Дельпюш.

«Из 80 тыс. мобилизованных сотрудников полиции и жандармов во всей Франции, 5 тыс. будут находиться в Париже», — подтвердили в префектуре.

Издание отмечает, что полиция и жандармы проинструктированы проводить «проверки» и «идентифицировать людей, которые приходят с оружием».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее префект полиции французского департамента Шер Кэтрин Ферье запретила проведение манифестации «желтых жилетов» 12 января в центре города Бурж.

Подробности: «Желтым жилетам» запретили проводить демонстрацию в городе Бурж 12 января

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