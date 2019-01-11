Назван самый популярный политик Германии по версии телеканала ZDF

Берлин, , 15:50 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель вместе со своей преемницей на посту председателя партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр разделили второе место в рейтинге популярности немецких политиков. Первое место досталось председателю бундестага Вольфгангу Шойбле. Результаты были опубликованы «Политбарометром» телеканала ZDF.

Для составления рейтинга десятка политиков Германии 8−10 января были опрошены по телефону случайные 1267 респондентов. Им предлагалось выразить свое отношение к политику по шкале от — 5 до +5.

Вольфганг Шойбле получил максимальное положительное значение — 1,5. Меркель и Крамп-Карренбауэр — по 1,4. Больше единицы (1,3) получил также лидер партии «Зеленые» Роберт Хабек. Далее расположились министр финансов Олаф Шольц (0,9), глава МИД Хайко Маас (0,7), лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер (0,4), деятель ХДС Фридрих Мерц (0,1).

Последние места в десятке заняли председатель Социал-демократической партии Андреа Налес (-0,3) и министр внутренних дел Хорст Зеехофер (-0,9).

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге популярности политический партий в январе лидируют блок ХДС/ХСС с 29% поддержки и «Зеленые» с 21%.

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