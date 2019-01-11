Захарова прокомментировала слова Лукашенко о «потере союзника»

Москва, , 15:40 — REGNUM Белоруссия остаётся надёжным союзником России, а все разногласия между двумя странами в рамках Союзного государства решаются в рабочем порядке. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Белоруссия — наш надёжный союзник, партнёр. Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению. Это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны», — заявила Захарова.

Это не отменяет того, что в рамках Союзного государства Белоруссия и Россия могут «многое что ещё сделать» для повышения эффективности сложившегося интеграционного формата, ответила она. По её словам, в настоящее время профильные ведомства ведут дискуссию по всем проблемным темам, которые ранее затронул президент Белоруссии Александр Лукашенко, в том числе того, что касается поставок нефтепродуктов, сельскохозяйственной продукции, автомобильных перевозок и других вопросов. Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что Москва может потерять своего «единственного союзника на западном направлении».

Поводом для такого высказывания послужили разногласия по поводу налогового манёвра в нефтяной сфере, который предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. В связи с этим Минск оценил свои потери суммарно за 2019−2024 годы, когда будет реализован манёвр, в сумму в размере до 11 млрд долларов.