В Омской области грядут масштабные сокращения чиновников

Омск, , 15:39 — REGNUM Почти три десятка чиновников попадут под сокращение в правительстве Омской области.

Как передают сегодня, 11 января, областные массмедиа, штатная численность госслужащих уменьшится в ходе реорганизации органов исполнительной власти.

В частности, реорганизация, о которой идёт речь, предусматривает разделение областного минстроя на министерство строительства, транспорта и дорожного комплекса и министерство энергетики и жилищно-коммунального комплекса. К министерству промышленности, транспорта и инновационных технологий присоединят Главное управление информационных технологий. В результате будет образовано министерство промышленности, связи, цифровых технологий и научно-технической деятельности.

«Численность государственных гражданских служащих в трёх этих ведомствах сейчас составляет 197 человек, а после реорганизации сократится до 170», — передаёт «Новый Омск», ссылаясь на проект губернаторского указа «Об организации деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области», который в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года губернатор Омской области Александр Бурков объявил о том, что до 31 марта 2019 года будут проведены изменения в структуре регионального правительства.

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Ранее в отставку ушли сразу шестеро ключевых чиновников омского правительства — четверо вице-губернаторов и двое министров.

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