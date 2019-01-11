США создают еще четыре базы на границе с Сирией

Багдад, , 15:22 — REGNUM Не прошло и месяца с момента объявления Дональдом Трампом о выводе американских войск из Сирии, а Пентагон создает четыре военные базы на территории Ирака у сирийской границы. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на иракские СМИ, которые в свою очередь ссылаются на собственные источники в силах безопасности страны.

Американские базы возводятся в западной части иракской провинции Анбар. Они будут оснащены современным оборудованием и военной техникой.

Одна база будет в районе Мааскар Тарике города Фаллуджа, вторая — в Сан аль-Зейбе к северу от города Багдади, третья — в районе Хафаса города Хадиса и четвертая — между районами Раван и Биджи города Рамади.

Таким образом, в иракской провинции Анбар теперь будет уже девять американских военных баз. Большинство из них нацелены на границу с Сирией, ее провинции Хомс и Дейр-эз-Зор.

Следует заметить, что во время своего недавнего визита в Ирак президент США Дональд Трамп сказал, что вывод воинского контингента из этой страны не планируется. По некоторым данным, на территории Ирака размещены около пяти тысяч американских военных. Однако Пентагон никогда не называл точное количество военнослужащих США в этой стране.