МИД РФ: кураторы не спешат переправить представителей «Белых касок» в ЕС

Москва, , 15:15 — REGNUM Западные кураторы организации «Белые каски» не спешат эвакуировать представителей неправительственной организации из Иордании в том числе по соображениям, связанным с секретностью. Об этом заявила 11 января журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам российского дипломата, покровители «Белых касок» не торопятся переправлять своих протеже в Европу, поскольку те вполне могут начать рассказывать, чем занимались на территории Сирии.

«Конечно, в этом их спонсоры не заинтересованы», — заключила Захарова, добавив, что страны Запада не хотят пускать на свою территорию тех, кто был причастен к серьезным преступлениям.

Напомним, «Белые каски» — неправительственная организация, созданная на территории Сирии в 2014 году. Известность ей принесла информационная война против законного сирийского правительства. Представители организации размещали в сети материалы о разрушениях и жертвах среди мирного населения, произошедших в результате якобы имевших место атак сил, подконтрольных президенту Сирии Башару Асаду. При этом «Белые каски» неоднократно были уличены в постановочном характере публикуемых материалов.

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