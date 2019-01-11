От выборов до выборов: Белгородская область-2018

Марина Каширская, , 17:44 — REGNUM

Избирательные кампании, скандалы в здравоохранении, кадровые перестановки и слухи об отставке бессменного губернатора — ИА REGNUM представляет обзор наиболее запомнившихся событий в политической и общественной жизни Белгородской области в 2018 году.

Политическая жизнь Белгородской области в 2018 году была насыщенной. 19 января была поставлена точка в скандальной истории с отставкой мэра Александра Гнедых. Депутаты городского совета решили, что кресло главы Старооскольского городского округа должен занимать Александр Сергиенко, экс-глава администрации Белгородского района.

Несмотря на неудачные попытки Гнедых через суд вернуться на прежнюю работу, именно с избранием Сергиенко ажиотаж вокруг мэра Старого Оскола утих. Учитывая, что никаких тревожных вестей из муниципалитета больше не поступало, можно сделать вывод, что Сергиенко удалось выстроить отношения с требовательными старооскольскими элитами.

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Без сюрпризов прошли в регионе и выборы президента РФ — Владимир Путин получил 79,71% голосов белгородцев, явка неизменно была высокой. Однако после президентских выборов закончилась целая эпоха — председатель избирательной комиссии Белгородской области Николай Плетнёв покинул пост, который занимал с 1993 года. В последний раз Плетнёв был переизбран на должность 7 декабря 2016 года, однако, по его словам, уже тогда он хотел выйти на пенсию. Плетнёв остался, чтобы организовать проведение губернаторских и президентских выборов (2017 и 2018 год), а в мае ушёл в отставку. Пост председателя избиркома занял его заместитель, бывший вице-мэр Белгорода Игорь Лазарев.

После ухода Плетнёва дела в региональном избиркоме шли не слишком гладко. Глава ЦИК Элла Памфилова предложила губернатору Белгородской области Евгению Савченко уволить главу Алексеевского района Станислава Сергачева. Причиной стала видеозапись с выборов 2017 года на одном из участков Алексеевского района, зафиксировавшая многочисленные вбросы бюллетеней членами комиссии. По мнению Памфиловой, именно глава района злоупотребил административным ресурсом, заставив членов комиссии совершить правонарушение.

В следующий единый день голосования в регионе выбирали трех депутатов областной думы и более двух тысяч депутатов представительных органов местного самоуправления, в том числе и новый состав Белгородского городского совета. Не обошлось без нарушений: например, в городе Губкине была оштрафована учительница местной школы за вброс бюллетеней на выборах в единый день голосования 9 сентября. Момент вброса попал на камеры видеонаблюдения: видно, как женщина берет бюллетени, проходит в кабинку, а затем выходит и опускает бюллетени в урну. На одном из избирательных участков были аннулированы результаты надомного голосования.

В горсовет Белгорода вошли 39 депутатов-представителей политических партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Партия пенсионеров» и «Справедливая Россия». Вместе с прошлым созывом горсовета истек и срок контракта с главой администрации. На первой организационной сессии Белгородского городского совета шестого созыва мэром снова назначили Константина Полежаева. Одним из первых документов, подписанных переназначенным мэром, стал кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих администрации Белгорода, запретивший чиновникам критиковать начальство и вести споры в интернете.

Последний из «старой школы»

В конце года Белгородская область отличилась тем, что не пополнила список регионов, встретивших новых губернаторов-технократов. Евгений Савченко остаётся абсолютным рекордсменом по продолжительности работы на губернаторской должности. Он возглавляет регион с 1993 года, и слухи о том, что он в скором времени может потерять свой пост, возникали регулярно. В 2018 году угроза была вполне реальной: в отставку были отправлены губернаторы Курской и Липецкой областей — тоже старожилы, хотя и с менее внушительным стажем. Сроки их полномочий истекали в 2019 году, однако сильная электоральная усталость избирателей привела к кадровым перестановкам в год перед выборами.

Тот факт, что Белгородскую область не затронул «губернаторопад», может свидетельствовать о высоком доверии федерального центра к Евгению Савченко. Вполне вероятно, что свой последний срок на посту главы региона он проведёт спокойно, получив время для подготовки преемника. Однако у событий есть и другой вариант развития — если достаточно сильного белгородского политика для управления региона не найдётся, регион тоже может получить молодого менеджера-технократа, назначенного Кремлём.

«Золотые цифры» на воде

Одна из причин прочности положения Евгения Савченко — хорошие показатели региона во многих сферах, о которых областное правительство регулярно отчитывается. Однако медицина — одна из сфер белгородской жизни, тянущая почти безупречную репутацию области на дно. Белгородский областной суд обязал Красногвардейскую районную больницу выплатить два миллиона рублей родственникам беременной женщины, скончавшейся по вине медиков в 2015 году. Приговоры двум акушерам-гинекологам, по вине которых погибла роженица, вынесли ещё в 2016 году.

Было завершено расследование дела врача-хирурга городской больницы № 2 Старого Оскола, из-за чьего запоздалого диагноза в 2015 году погиб 16-летний подросток. В конце мая было завершено расследование уголовного дела в отношении врача детской областной клинической больницы, пациентка которого умерла во время пластической операции в 2016 году. Врач обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека. 22 младенца скончались в перинатальном центре при городской больнице № 2 Белгорода с начала года, большинство — во время ремонта центра, когда пациенток перенаправляли в другие медицинские учреждения.

Настоящий же скандал разразился после визита замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой, которая обвинила белгородских чиновников в недобросовестной работе. На закрытом совещании, предшествовавшем официальной встрече с главой региона, она заявила, что методы, которыми в регионе добиваются улучшения статистики, недопустимы.

Смертность трудоспособного населения в Белгородской области снизилась, показав даже лучший результат, чем в среднем по стране. Однако причиной этого стало снижение смертности в ДТП, а не качественное улучшение медицины. Более того, белгородцы якобы стали реже умирать от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний — зато второе место по частотности заняла такая причина смерти, как «старость». Это Яковлева назвала позором и обманом населения. «Успехи» в выявлении онкологии тоже появились в статистических данных благодаря высоким процентам от низких показателей. Также Яковлева высказала опасение, что снижение младенческой смертности связано с возросшими показателями мертворождения.

Состояние медицины в Белгородской области замминистра тоже раскритиковала. По её мнению, при такой хорошей обеспеченности роддомов и перинатальных центров современным оборудованием и квалифицированными кадрами в регионе вообще должна исчезнуть материнская смертность — чего до сих пор не произошло. Работа первичного звена медицинской помощи и «скорых» налажена плохо, на что влияет и кадровый голод. При этом в стационарах Татьяна Яковлева нашла несколько сотен «лишних» сотрудников.

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Менее чем через месяц после обнародования записей закрытого совещания с заместителем министра губернатор Евгений Савченко представил отчёт о работе облправительства в 2017 году, касавшийся в том числе и замечаний Яковлевой. Он снова вернулся к данным статистики, согласно которым белгородцы больше всех в стране довольны медицинской помощью, которую они получают. При этом Савченко отметил, что проблемы с медициной возникают во всех регионах, а не только в Белгородской области, — из-за недостаточного финансирования. В регионе же делают ставку на развитие семейной медицины и фельдшерско-акушерских пунктов. Работа по централизации «скорых» и первичного звена, по словам губернатора, тоже ведётся.

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В новый год — на троллейбусах-банкротах

Общественный транспорт также остался нерешённой проблемой — особенно это касается областного центра. К началу 2018 года общая задолженность потребителей Белгородского филиала «Квадры» составила 556,7 млн рублей. Самым злостным неплательщиком электроэнергетики назвали МУП Белгорода «Городской пассажирский транспорт».

Проблем у предприятия было так много, что было принято решение продать на аукционе часть автобусов и недвижимости, чтобы рассчитаться с долгами и не допустить банкротства МУПа. В июне по факту невыплаты зарплаты сотрудникам МУП «Городской пассажирский транспорт» было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, с августа 2017 года работники предприятия не получали заработную плату. Общая задолженность составила более 32 миллионов рублей.

После своего переизбрания глава городской администрации Константин Полежаев предложил ликвидировать троллейбусы, так как они приносят бюджету убытки. Это был один из основных пунктов его плана развития города, который был представлен депутатам горсовета. А вот белгородцы такому решению воспротивились. 28 октября прошел митинг в поддержку троллейбусов. Участники митинга также считают, что троллейбус — самый экологически чистый вид транспорта, и заменять его автобусами неразумно. Такого же мнения придерживается известный блогер-урбанист Илья Варламов, ранее опубликовавший открытое обращение к белгородскому мэру. Он отметил, что Москва сейчас обеспечивает электротранспортом регионы, а средства, необходимые для реконструкции сети, предложил забрать у проекта новой спортивной арены. Более того, горожане заподозрили, что грядущая реформа продиктована заботой не о пассажирах, а об одной из транспортных компаний, маршруты которой частично дублируют троллейбусные маршруты. Мэрию снова могут обвинить в предвзятости — как и во время «транспортных войн», разгоревшихся в областном центре после 2014 года.

Антикризисные меры, которые мэрия предпринимала в течение года, не спасли МУП «Городской пассажирский транспорт» от банкротства. На предприятии была введена процедура наблюдения и был назначен конкурсный управляющий.

Одно нововведение в сфере пассажирских перевозок к концу года белгородцев всё же порадовало: 23 ноября в первый рейс отправился городской поезд из микрорайона «Новая жизнь». Восемь рельсовых автобусов должны были увеличить пропускную способность центральных улиц города, освободив их от пробок в часы пик.