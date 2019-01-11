Глава Индонезии и премьер-министр Малайзии провели переговоры

Джакарта, , 15:42 — REGNUM В области образования Индонезия и Малайзия нацелены на «воспитании характера», делая упор на надежности, честности и взаимном уважении друг друга. Об этом, как передает Antaranews, заявил министр образования Малайзии Масли бин Малик в Джакарте.

«Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад, находясь в Индонезии, два часа беседовал с президентом Джоко Видодо, обсуждая проблему ценностей», — заявил он.

Министр образования Малайзии отметил, что помимо малайского и английского ему бы хотелось, чтобы студенты осваивали другие языки, такие как китайский и арабский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила, что переговоры о границе с Малайзией продолжают прогрессировать. Речь идет о регионах вокруг моря Сулавеси и Малаккского пролива.

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