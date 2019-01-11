В МИД РФ не уверены, что США действительно уходят из Сирии

Москва, , 15:05 — REGNUM Пока Соединённые Штаты не обнародовали официальной стратегии вывода войск с территории Сирийской Арабской Республики, сложно сказать, выполнят ли они своё намерение или нет. Складывается ощущение, что США уходят из Сирии так, чтобы найти повод остаться. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Читайте также: МИД Ирана призвал ускорить уход США из Сирии

«Не могу разделить уверенность в том, что они уходят, так как официальной стратегии мы так и не видели, — сказала дипломат. — Мы видим лишь лоскутное одеяло из заявлений, сообщений в социальных сетях, поправок и переподтверждений».

Захарова добавила, что международное сообщество имеет право знать, в какие сроки и какие действия намерен предпринять Вашингтон в Сирии и на её рубежах.

Ранее по теме: Помпео: США в любой момент могут возобновить боевые действия в Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, о решении начать вывод американских войск из Сирии президент США Дональд Трамп объявил в декабре 2018 года. Американский лидер сообщил о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, пояснив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Число военнослужащих США в Сирии может увеличиться