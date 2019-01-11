Госсекретарь США Помпео: США проведут саммит по Ближнему Востоку в феврале

Вашингтон, , 14:53 — REGNUM США проведут международный саммит по вопросам Ближнего Востока и в особенности по Ирану в феврале, заявил 11 января глава государственного департамента США Майкл Помпео, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил в интервью американским СМИ, подчеркнув, что встреча на высшем уровне пройдет с 13 по 14 февраля в Польше. Она будет посвящена «ближневосточным стабильности, миру, свободе и безопасности в регионе». Он добавил, что «важным ее элементом станут меры, направленные на то, чтобы Иран не оказывал дестабилизирующее влияние».

Напомним, ранее иранский коллега Помпео Джавад Зариф призвал Вашингтон ускорить процесс вывода войск из Сирии.

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