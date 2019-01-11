Запад снова игнорирует новый виток неонацизма на Украине — Захарова

Москва, , 14:51 — REGNUM Западные страны никак не реагируют на разворачивающуюся на Украине героизацию пособников фашистской Германии Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«В то время как мы бьём тревогу в связи с усугубляющейся с каждым днём ситуацией, растущими неонацистскими настроениями на Украине, которые обретают поддержку на официальном уровне, что же мы слышим от западных стран-борцов за демократические ценности? Да ничего! Где же реакция Евросоюза и международных организаций, правозащитных структур с осуждением (этого), нарушений прав человека в любых проявлениях? Нет никакого реакции, нет никакого суждения, никаких официальных заявлений», — заявила Захарова.

Она напомнила, что помимо прочего украинскими властями активно превозносится память одного из лидеров ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры. При этом во Львовской области 2019 год даже был объявлен годом Степана Бандеры.

«Создаётся впечатление, что киевский режим хочет не просто подтасовать исторические факты, а подменить в памяти украинского народа его героическое прошлое псевдогероями, в реальности устраивавшими жестокие расправы над невинными людьми», — подчеркнула Захарова.