Партия Анатолия Гриценко выдвинула его кандидатом в президенты Украины

Киев, , 14:45 — REGNUM Съезд партии «Гражданская позиция» приняла решение выдвинуть своего лидера Анатолия Гриценко кандидатом в президенты Украины, сказано в пресс-релизе, опубликованном 11 января на официальном сайте партии.

На съезде присутствовали 265 делегатов и 70 гостей. Решение о выдвижении Гриценко было принято единогласно.

По состоянию на 10 января 2018 года документы в центральную избирательную комиссию Украины подали семь человек. Из них зарегистрировано пятеро, одному в регистрации было отказано.

Напомним, согласно опросам, Гриценко замыкает пятёрку лидеров президентской кампании. Его опережает действующий президент Украины Пётр Порошенко.

Читайте также: К концу января вырастут рейтинги Порошенко — эксперт

А также: Порошенко отправился в предвыборный «томос-тур» по Украине