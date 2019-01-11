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Партия Анатолия Гриценко выдвинула его кандидатом в президенты Украины

Политика

Политик пока не подавал документы в избирательную комиссию

Киев, 11 января 2019, 14:45 — REGNUM  Съезд партии «Гражданская позиция» приняла решение выдвинуть своего лидера Анатолия Гриценко кандидатом в президенты Украины, сказано в пресс-релизе, опубликованном 11 января на официальном сайте партии.

На съезде присутствовали 265 делегатов и 70 гостей. Решение о выдвижении Гриценко было принято единогласно.

По состоянию на 10 января 2018 года документы в центральную избирательную комиссию Украины подали семь человек. Из них зарегистрировано пятеро, одному в регистрации было отказано.

Напомним, согласно опросам, Гриценко замыкает пятёрку лидеров президентской кампании. Его опережает действующий президент Украины Пётр Порошенко.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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