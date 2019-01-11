МИД РФ прокомментировал отсрочку визита лидера ХАМАС в Москву

Москва, 11 января 2019, 14:38 — REGNUM В настоящее время дипломатическое ведомство России не располагает данными о переносе визита в Москву лидера палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Никакой информации на данный момент у меня нет конкретной, которую я могла бы предоставить», — ответила российский дипломат на соответствующий вопрос.
Напомним, ранее посол Палестины в России Абдельхафиз Нофаль заявил, что намеченный на 15 января визит в Россию лидера ХАМАС отложен на неопределенный срок.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2018 года замглавы МИД РФ Михаил Богданов анонсировал встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова с Исмаилом Ханией в Москве.
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