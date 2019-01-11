Россия адекватно ответит на угрозы Великобритании — МИД РФ

Москва, , 14:37 — REGNUM При возникновении любой угрозы Россия ответит адекватно, заявила 11 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в пользу милитаризации политики Соединенного королевства.

«В случае реализации каких-либо мер, представляющих угрозу безопасности России и ее союзников, наша страна оставляет за собой право на адекватные ответные действия», — заявила Захарова.

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По ее словам, у Британии есть право определять собственную политику, однако на фоне роста военно-политической напряженности в мире подобные высказывания носят контрпродуктивный и дестабилизирующий характер.

Напомним, ранее Гэвин Уильямсон заявил, что британское правительство дополнительно выделило £400 млн на реализацию программы модернизации атомного подводного флота. Кроме того, официальный Лондон заявил о планах профинансировать на £800 млн планы поддержки ядерных сил.

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