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Россия адекватно ответит на угрозы Великобритании — МИД РФ

Политика

«В случае реализации каких-либо мер, представляющих угрозу безопасности России»

Москва, 11 января 2019, 14:37 — REGNUM  При возникновении любой угрозы Россия ответит адекватно, заявила 11 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона в пользу милитаризации политики Соединенного королевства.

«В случае реализации каких-либо мер, представляющих угрозу безопасности России и ее союзников, наша страна оставляет за собой право на адекватные ответные действия», — заявила Захарова.

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По ее словам, у Британии есть право определять собственную политику, однако на фоне роста военно-политической напряженности в мире подобные высказывания носят контрпродуктивный и дестабилизирующий характер.

Напомним, ранее Гэвин Уильямсон заявил, что британское правительство дополнительно выделило £400 млн на реализацию программы модернизации атомного подводного флота. Кроме того, официальный Лондон заявил о планах профинансировать на £800 млн планы поддержки ядерных сил.

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МИД России
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