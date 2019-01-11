Операции по удалению жира могут стать бесплатными для жителей Германии

Берлин, , 14:32 — REGNUM В будущем в Германии медицинская страховка должна покрывать расходы пациентов на липосакцию — хирургические операции по удалению излишков жира. С такой инициативой выступил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung 11 января.

«До трех миллионов женщин с патологическим ожирением ежедневно страдают от того, что медицинские страховые компании не оплачивают их лечение по решению суда, — сказал министр изданию. — Мы хотим помочь им быстро и без бюрократических проволочек».

Шпан хочет добиться того, чтобы министерство здравоохранения Германии могло самостоятельно, без согласия бундесрата решать, какие расходы должна покрывать медицинская страховка. В данный момент решение принимают органы самоуправления врачей, страховые компании, больницы.

Ранее страховые компании отказались оплачивать расходы на операции по удалению жира, поскольку медицинская польза таких хирургических процедур еще не достаточно аргументирована. Зачастую такие операции проводятся из сугубо эстетических соображений.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Йенс Шпан выступил за то, чтобы для определения биологического возраста прибывающих в страну мигрантов использовали ультразвуковые исследования. Зачастую въезжающие в страну без документов мигранты указывают ложные данные о себе.