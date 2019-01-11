Захарова рассказала, из каких стран совершались атаки на сайт МИД РФ

Москва, , 14:25 — REGNUM За период с января по сентябрь 2018 года на портал МИД РФ и другие ресурсы российского дипломатического ведомства было совершено более 77 млн хакерских воздействий. Об этом в ходе брифинга 11 января заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По данным российских специалистов, атаки осуществлялись с IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Великобритании, Украины, Канады, Польши, Румынии, Японии, Германии, Италии, Нидерландов, Саудовской Аравии, Турции и Китая.

«20 апреля 2018 года были зафиксированы массированные DDOS-атаки не только на сайт министерства, но и на все публичные ресурсы МИД в интернет-пространстве», — отметила Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что нападения хакеров не привели к «тотальному деструктивному воздействию» на портал ведомства.