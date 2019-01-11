МИД РФ: Москва продолжит расширять стратегическое взаимодействием с Минском

Москва, , 14:25 — REGNUM Белоруссия останется для России надёжным партнером, а Москва продолжит курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском. Об этом на сегодняшнем брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможной потере Минска как союзника на западном направлении, в случае если сторонам не удастся договорится о компенсации потерь в связи с налоговым манёвром в нефтяной сфере.

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«Курс на расширение стратегического взаимодействия с Минском не подлежит сомнению. Это закреплено, в частности, в концепции внешней политики нашей страны», — отметила дипломат.

Захарова уверена, что в рамках Союзного государства можно ещё много сделать для повышения эффективности этого интеграционного формата.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно принятому в июле 2018 году Госдумой РФ закону, который завершает проведение в РФ так называемого налогового манёвра в нефтяной отрасли, с 2019 года экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% до 0% в течение шести лет. Одновременно налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть будут расти в течение трёх лет — по 2021 год.

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При этом, по мнению экспертов, из-за повышения цен на сырьё стоит ожидать снижения рентабельности переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах Белоруссии. Потери бюджета Белоруссии из-за налогового манёвра в нефтяной отрасли РФ минфин страны только в 2019 году оценивал примерно в 300 млн долларов. А за шесть лет эта сумма достигнет 11 млрд долларов. Минск требует от России компенсаций.

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