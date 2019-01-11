В Совфеде прокомментировали снижение пенсий на Украине

Москва, , 14:13 — REGNUM Кроме более чем двукратного снижения минимальной пенсии и размера прожиточного минимума на Украине с 2013 года в пять раз упал уровень поддержки власти, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Об этом сообщает 11 января RT.

Комментируя статью лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука, сенатор согласился с его заключениями.

«Абсолютно объективная оценка. Майдан принёс беды всему украинскому народу, привёл к разрушению Украины, к перманентному внутреннему конфликту», — отметил Цеков.

По его мнению, за прошедшие пять лет богатые граждане Украины стали ещё богаче, а бедные — ещё беднее.

Напомним, ранее украинский общественный и политический деятель Виктор Медведчук опубликовал статью, в которой говорится о том, что за пять лет с 2013 года на Украине в 2,2 раза в долларовом эквиваленте снизился уровень пенсий и размер прожиточного минимума.

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