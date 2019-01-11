МИД РФ озабочен темпами расследования химатаки в Алеппо

Москва, , 14:07 — REGNUM Обращения Сирии и России в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) возымели своё действие. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Мы с удовлетворением отмечаем, что в результате неоднократных обращений сирийской и российской сторон в ОЗХО, эксперты миссии по установлению фактов применений химического оружия 6 января, наконец, прибыли в Сирию для расследования химического инцидента с использованием хлора», — заявила Захарова.

По имеющейся информации, специалисты ОЗХО наметили посетить больницы, медицинские центры, где получали помощь пострадавшие, а также провести опрос свидетелей, очевидцев этой химической атаки.

В МИД РФ выразили надежду, что в ближайшее время эксперты организации посетят и непосредственно место происшествия.

«Принимая во внимание фактор времени, прошедшего с момента этого химического инцидента, призываем технический секретариат ОЗХО активизировать расследование, по результатам представить соответствующий доклад исполнительному совету организации», — отметила дипломат.

24 ноября боевики террористических группировок обстреляли жилые районы Алеппо снарядами, содержащими отравляющие вещества. В результате атаки 46 человек, включая восемь детей, получили химическое поражение.