Филарет попросил Раду узаконить механизм перехода общин к раскольникам

Киев, , 14:00 — REGNUM Лидер украинских раскольников Филарет обратился к Верховной раде с просьбой принять закон, позволяющий общинам УПЦ переходить в неканоническую «Святейшую церковь Украины» (СЦУ), сообщило 11 января информационное агентство «УНН».

Филарет заметил, что сейчас закон позволяет общинам самостоятельно выбирать свой духовный центр, но не существует чёткого механизма как это делать.

«Мы предлагаем, чтобы вся община сошлась под руководством или настоятеля, или под руководством сельского совета, провели приходское собрание и проголосовали, к какой церкви они хотят принадлежать… Мы предлагаем, если 2/3 проголосуют за украинскую церковь (СЦУ — ИА REGNUM ), то храм принадлежит украинской церкви, если за русскую церковь (каноническая УПЦ — ИА REGNUM ), значит храм будет принадлежать русской церкви. Но те, кто оказались в этой 1/3 вправе открыть свой приход, зарегистрировать на русскую или украинскую церковь», — заявил служитель культа.

Напомним, по данным украинских СМИ, вскоре после получения раскольниками томоса об автокефалии, по всей Укарине могут начаться захваты храмов при участии боевиков различных экстремистских группировок.

Читайте также: Раскольники спорят с Фанаром, боевики готовятся захватывать храмы УПЦ

Отметим, ни в одном приходе не существует списка прихожан, имеющих право голоса. В 90-е годы XX века украинские раскольники уже прибегали к подобному «волеизъявлению», когда за выход общин из подчинения канонической Украинской православной церкви голосовали заранее свезённые «прихожане».