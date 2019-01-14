В Польше обсуждают, каким должен быть достойным доверия политик

Варшава, , 03:18 — REGNUM Правящая польская партия «Право и Справедливость» получила серьезную критику со стороны главы крупнейшего польского католического медиахолдина отца Тадеуша Рыдзика. Как отец Тадеуш представляет себе идеальную политическую партию, которая достойна была бы достойна того, чтобы за нее голосовали поляки на майских выборах в Европарламент и осенних выборах в Сейм страны, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Люди, которые «никогда не идут на компромисс со злом» — такими, по словам отца Тадеуша, должны быть политики, которые будут достойны доверия сограждан. Интересно, что компромиссы со злом в его изложении относятся именно к действию правящей партии, поддерживающей привлечение украинских гастарбайтеров и недостаточно активно борющейся с либерализмом, который, по мнению Рыдзика, «более опасен, чем коммунизм».

Но есть ли реальная альтернатива курсу «Права и справедливость»? По мнению Рыдзика, такой альтернативой может стать создаваемая партия «Движение Настоящей Европы» (РПЕ), которую пытается зарегистрировать депутат Европарламента Мирослав Петровский. Чем грозит новое политическое объединение ныне главенствующей в польском политикуме партии?

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