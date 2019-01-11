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Решать возникшие противоречия в ДР Конго нужно мирно — Африканский союз

Политика

Результаты президентских выборов в ДР Конго оспаривают различные силы в стране

Киншаса, 11 января 2019, 14:06 — REGNUM  Африканский союз призвал к мирному решению всех конфликтов, возникших после объявления победителя президентских выборов в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщает Deutsche Welle Swahili.

По словам председателя главного совета Африканского союза Факи Махамат, необходимо решать все возникшие противоречия мирно, используя законы и политические дискуссии среди противоборствующих партий.

Махамат не поздравил нового президента Феликса Тшисекеди, отметив, что тот получил голоса «путем сговора» с экс-президентом Жозефом Кабилой.

Представители католической церкови ДРК отметили, что результаты выборов не совпадают с данными, собранными церковью. Представители ЕС также выразили свое удивление результатами выборов в ДРК и заявили, что ожидают информации от международных наблюдателей на выборах.

И Евросоюз, и Африканский союз отметили, что окончательные результаты в ДРК должны быть объявлены в соответствии с демократическими законами и соблюдением прав человека, а также в интересах граждан страны.

Напомним, что в международную организацию Африканский союз входят 55 государств Африки.

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Евросоюз и страны Африки
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