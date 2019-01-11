Власти Франции подозревают, что «желтые жилеты» финансируются Италией

Рим, , 13:25 — REGNUM Некоторые чиновники французского правительства допускают, что акции «желтых жилетов» могут спонсироваться из-за пределов страны, в частности — из Италии, передает Il Giornale в пятницу, 11 января.

Издание цитирует государственного секретаря по вопросам равенства мужчин и женщин Марлен Шаппа, которая в своем комментарии подробно остановилась на положительных отзывах об акциях «желтых жилетов» итальянскими политиками, а потом задалась риторическим вопросом — кто же финансирует эти акции?

Как сообщалось ранее, вице-премьер Италии и лидер правящей партии «Движение 5 звезд» Луиджи Ди Майо намерен в хорде предвыборной кампании по выборам в Европарламент сформировать альянс всех антиэлитных политических сил ЕС. Рассматривается и возможность взаимодействия с «желтыми жилетами». Впрочем, не все лидеры французского движения поддерживают такое сотрудничество.

Выборы в Европарламент пройдут 26 мая 2019 года.

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