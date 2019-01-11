Преодоление ошибок в обустройстве системы всемирного Армянства

Гайк Котанджян, , 13:23 — REGNUM

После заявления Правительства Армении в декабре прошлого года об упразднении Министерства Диаспоры и нашей публикации в ИА REGNUM наметились некоторые подвижки в реагировании на наши доводы по системному реформированию Миндиаспоры в МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ДИАСПОРЫ в результате диалога и сотрудничества с видными деятелями и организациями Армении и Диаспоры.

В связи с этим считаю долгом обратить внимание на нетложность исправления ошибки по упразднению Министерства Диаспоры до формирования новых исполнительных властей Армении в связи с приближающимся стартом Парламента нового созыва 14 января 2019 года.

Исключительно важна в осмыслении этой проблемы поддержка Католикосом Киликийским Его Святейшеством Арамом Первым предложения по разработке эффективной модели трансформации Министерства Диаспоры в тесном сотрудничестве между специалистами Армении и Армянской Диаспоры. В конце прошлого года я поделился оценками и предложениями в ИА REGNUM, реагируя на заинтересованную полемику вокруг письма Председателя Национального Конгресса Западных Армян (НКЗА) генерал-лейтенанта Нората Тер-Григорьянца (создателя Вооруженных Сил РА), встретившегося в Бейруте с Католикосом Арамом Первым по вопросам эффективной жизнедеятельности системы Мирового Армянства, в конце прошлого года. Реагируя на динамику обмена мнениями и современную мировую практику ведения дел в международном сообществе между государствами и неправительственными организациями диаспор, считаю долгом обратить внимание новых властей Армении и общественности на следующие оценки и предложения:

I. Как мы знаем, МИД в современной мировой практике выступает как государственный институт исполнительной власти, ответственный за дипломатические сношения с другими государствами или их коллективными международными организациями. Диаспора же государством не является, посему МИД не может выступать как государственный институт управления сношениями с Диаспорой.

II. Миндиаспоры в соответствии с переосмыслением содержания его места и роли в системе Мирового Армянства (его целей, приоритетов и стратегических ориентиров его деятельности, структурой, а также УПРАВЛЕНЧЕСКИМ ИНСТРУМЕНТАРИЕМ ИНКЛЮЗИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТОРАМИ ДИАСПОРЫ в т.ч. НКЗА и др.) должно быть содержательно трансформировано и переименовано в МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ДИАСПОРЫ.

III. Для всестороннего изучения путей оптимального трансформирования существующего Министерства в Министерство по делам диаспоры целесообразно до преобразования Миндиаспоры создание специализированной правительственной комиссии с вовлечением выскоквалифицированных специалистовРА и авторитетных организаций Диаспоры.

IV. В связи с предложением по представительству Диаспоры в двухпалатном Парламенте РА, считаю долгом заметить, что в Кнессете (Парламенте) — высшем представительном и законодательном орган власти Израиля прямого представительства Диаспоры нет, т.к. это могло бы рассматриваться (и использоваться) как инструмент прямого вмешательство иностранных государств в политику Государства Израиль.

V. По результатам наших двухнедельных консолидированных усилий можно сделать заключение о том, что для эффективного представления в международном сообществе и защиты интересов РА в сферах КУЛЬТУРЫ и ДИАСПОРЫ, принимая все наши предыдущие доводы, следует исходить также из принципа институционального паритета между соответствующими субъектамигосуправления Армении и Азербайджана.

В Аз.Р. действует Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана,.созданная Указом Президента Аз. Р Ильхама Алиева в 2008 году, согласно Положению, отвечающий за ЦИТ.: — «… установление и поддержание контактов с азербайджанской диаспорой. за рубежом и поддержку азербайджанцев всего мира в их усилиях по достижению национального единства.для ведения дел, связанных с проживающими за рубежом азербайджанцами».

Начиная с 2002 года Президент Гейдар Алиев, создав Государственный комитет по работе с азербайджанцами, проживающими за рубежом (предтечу нынешнего Госкомитета, по работе с диаспорой Азербайджана) фактически заложил основу создания несуществовавшей до этого азербайджанской диаспоры как системы экономических, финансовых, социальных, культурных и информационных отношений, ныне активно противостоящей армянской диаспоре.

VI. На международной арене в ряду авторитетных министерств культуры множества государств активно действует, нередко против интересов Армении и Всемирного Армянства, также Минкультуры Аз.Р. Таким образом, на повестке грамотное системное осмысление и решение проблемы также по преобразованию Министерства культуры Армении как самостоятельного эффективного органа госуправления, действующего в соответствии с инновационными требованиями современности.

Важно отметить, что по итогам последнего заседания Правительства Армении под председательством и.о. Никола Пашиняна 10 января 2019 года признаки предрасположенности Премьера прислушаться к доводам по системному реформированию Миндиаспоры в Министерство по делам диаспоры при согласованных диалоге и сотрудничестве с видными деятелями и организациями Армении и Диаспоры (см.: Никол Пашинян: Правительство обсудит модель повышения уровня отношений с диаспорой, с нашими соотечественниками. Январь 10,2019. «Аравот» — Новости Армении).