МИД РФ призвал США помочь наладить диалог между курдами и Дамаском

Москва, , 13:17 — REGNUM Россия одобряет вывод американских сил из Сирии при условии дальнейшего перехода соответствующих территорий под контроль Дамаска. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Мы считаем, что реализация объявленного Вашингтоном намерения была бы шагом в правильном направлении, исходим из того, что незаконно находящиеся в Сирии американские и другие иностранные военные подразделения должны в конечном итоге уйти из страны. Мы полагаем важным, чтобы территории, которые будут освобождаться после уходов американцев переходили под контроль правительства Сирии», — заявила Захарова.

В связи с этим особое значение приобретает налаживание диалога курдов с Дамаском, отметила она.

«Ведь курды, и об этом мы неоднократно говорили, составная часть сирийского общества. А возвращение контроля официальных властей над населёнными курдами территориями должно нейтрализовать и риски для безопасности соседей Сирии», — подчеркнула дипломат.

Напомним, что в конце декабря 2018 года президент США Дональд Трамп заявил о выводе американских сил из Сирии.