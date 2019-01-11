Бойко о закрытии Киевом участков в РФ: «власть готовится к фальсификациям»

Киев, , 13:12 — REGNUM Закрытие избирательных участков при украинских дипломатических учреждениях в России свидетельствует о том, что Киев готовится к фальсификации выборов. Об этом 11 января заявил лидер парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«Это грубое нарушение Конституции, потому что много наших людей работает в России. Они имеют конституционное право выбирать президента Украины. То, что закрыли участки — это показатель того, что сегодняшняя власть готовится к массовым фальсификациям», — сказал Бойко.

По его словам, граждане Украины, которые выехали на заработки за границу, не являются сторонниками действующей власти.

«Люди, которые там работают, явно не являются сторонниками действующей власти. Она их вытолкнула за границу, заставила искать рабочие места в другой стране. Это не только Россия, это и Польша, и Чехия, и другие страны. Сегодня власть чувствует, что у неё проблемы. При этом граждан лишают права голосовать, быть полноценным гражданином страны», — возмутился Бойко.

Он также сообщил, что высокий уровень теневой экономики и отсутствие рабочих мест не позволяют повысить пенсии украинцам.

«Есть огромный дефицит Пенсионного фонда. Причем он был создан за последние три года. Такого дефицита в 150 млрд. (5,3 млрд. долл.) никогда не было. Сложилась опасная ситуация, когда пенсия 1500−2000 грн. (53−70 долл), а еще нужно платить за коммуналку, за лекарства и люди фактически начинают голодать. Это уже массовое явление… Нужно заниматься экономикой и созданием новых рабочих мест. На сегодня у нас 5 млн. трудовых мигрантов… У нас на одного работающего 1,2 пенсионера. Такого нет нигде», — подытожил Бойко.

Как сообщалось, 3 января министр Климкин объяснил закрытие пяти иностранных избирательных участков, созданных при украинских дипломатических учреждениях в РФ, необходимостью обеспечить безопасность украинским гражданам.

«Нас беспокоит прежде всего безопасность украинских граждан, которые, несмотря на административное и пропагандистское давление, все-таки решатся стать членами избирательных комиссий или просто прийти на выборы… Можно не сомневаться, что все, кто примут участие в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий», — сказал Климкин.

Напомним, в январе консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) спрогнозировала, что в 2019 году Украина станет лидером по потере трудовых ресурсов. В частности, в отчете говорится, что в текущем году Украина может потерять около 1,5% трудовых ресурсов.