Пятница, 11 Января 2019 года
13:16:43 МСК

Оппозиционер из Уганды: «Мы должны положить конец правлению Мусевени»

Политика

Бобби Вайн, известный в Уганде певец и политический деятель, заявил, что «власть диктаторов» возможно свергнуть, как это сделал народ ДР Конго в недавно состоявшихся выборах

Кампала, 11 января 2019, 13:16 — REGNUM  Член парламента Уганды от округа Восточное Кьядондо Роберт Кьягуланьи, известный под псевдонимом Бобби Вайн, заявил, что победа оппозиции на президентских выборах в Демократической республике Конго (ДРК) доказала, что диктаторы могут быть отстранены от власти путем выборов. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Победа Феликса Тшисекеди на исторических выборах в ДРК положила конец 18-летнему нахождению у власти Жозефа Кабилы.

Бобби Вайн сказал, что эта победа доказала, что сила народа может сделать больше, чем люди у власти.

«У нас есть достаточно сил, чтобы изгнать «тирана», но мы стремимся сделать это конституционными и цивилизованными методами путем голосования, мы призываем всех граждан Уганды взять свои удостоверения личности, прийти на выборы в 2021 году, тогда мы сможем сместить Мусевени (президент Уганды Йовери Мусевени)», — заявил Вайн.

«Наше поколение выступает против Мусевени и «мусевенизма», мы бросаем вызов всем, кто находится у власти, от местного до высшего уровней. Я и мое поколение можем сместить Мусевени с его поста, если мы будем действовать организованно на выборах», — добавил Бобби Вайн.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить