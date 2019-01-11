Оппозиционер из Уганды: «Мы должны положить конец правлению Мусевени»

Кампала, , 13:16 — REGNUM Член парламента Уганды от округа Восточное Кьядондо Роберт Кьягуланьи, известный под псевдонимом Бобби Вайн, заявил, что победа оппозиции на президентских выборах в Демократической республике Конго (ДРК) доказала, что диктаторы могут быть отстранены от власти путем выборов. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Победа Феликса Тшисекеди на исторических выборах в ДРК положила конец 18-летнему нахождению у власти Жозефа Кабилы.

Бобби Вайн сказал, что эта победа доказала, что сила народа может сделать больше, чем люди у власти.

«У нас есть достаточно сил, чтобы изгнать «тирана», но мы стремимся сделать это конституционными и цивилизованными методами путем голосования, мы призываем всех граждан Уганды взять свои удостоверения личности, прийти на выборы в 2021 году, тогда мы сможем сместить Мусевени (президент Уганды Йовери Мусевени)», — заявил Вайн.

«Наше поколение выступает против Мусевени и «мусевенизма», мы бросаем вызов всем, кто находится у власти, от местного до высшего уровней. Я и мое поколение можем сместить Мусевени с его поста, если мы будем действовать организованно на выборах», — добавил Бобби Вайн.