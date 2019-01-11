К концу января вырастут рейтинги Порошенко — эксперт

Киев, , 13:04 — REGNUM По состоянию на начало января 2019 года на Украине лидером избирательной кампании является Юлия Тимошенко и её политическая сила «Батькивщина». Об этом 11 января в эфире одного из украинских телеканалов заявила политический эксперт Александра Решмедилова, комментируя результаты соцопроса, опубликованные Институтом анализа и прогнозирования.

«Там мало интриги. В принципе, это довольно стабильный результат, который мы анализируем с коллегами продолжительное время. Там понятный фаворит как президентской гонки, так и партийной — это Юлия Тимошенко и непосредственно её политическая сила. Я ещё не видела серьезных социологических опросов, где бы она не присутствовала на первых позициях. Интересно то, что укрепились позиции господина Бойко — третье место и непосредственно «Оппозиционной платформы — За жизнь». Это говорит о правильно выбранном темпе работы, результативности», — сказала Решмедилова.

По её словам, более репрезентативную социологию опубликуют в конце января 2019 года. Она допускает, что после новогодних праздников вырастит рейтинг Порошенко.

«Есть большое количество украинцев, которые ещё не определились или не сообщают о своём личном выборе социологам и будут решать ближе к избирательным процессам. В общем мы видим, что даже президента нет в тройке лидеров, несмотря на все усилиях, которые были в эти праздничные дни. Я хочу посмотреть социологию в конце января. Она будет более репрезентативной, потому что праздники могли дать баллы, на которые рассчитывала команда президента, их ещё не видно в социологиях. Пока её нет», — добавила Решмедилова.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января Институт анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой «Социопрогноз» опубликовали результаты соцопроса, проведенный в период с 26 декабря 2018 по 4 января 2019 года.

Так, если бы президентские выборы состоялись на этой неделе, то наибольшую поддержку граждан получила бы лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 19,3%. На втором месте актер и шоумен Владимир Зеленский — 12,9%, на третьем лидер парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко — 11,6%, на четвертом президент Петр Порошенко — 11,3%. Замыкает пятерку лидеров экс-министр обороны Анатолий Гриценко с 11,1% голосов.

Кроме того, на выборах в украинский парламент наибольшую поддержку граждан получили бы шесть политических партий. Среди них «Батькивщина» (13,4% среди всех опрошенных; 19,4% среди тех, кто определился и планирует голосовать), «Слуга народа» (8,9% всех, 12,9% среди тех, кто определился), «Оппозиционная платформа — За життя» (8,1% всех, 11,7% тех, кто определился), Блок Петра Порошенко «Солидарность» (7,9% всех, 11,4% тех, кто определился), «Гражданская позиция «(7,6% всех, 11% тех, кто определился), Радикальная партия Олега Ляшко (6,3% всех, 9,1% всех, кто определился).