Сотрудник китайской компании Huawei задержан в Польше

Варшава, , 12:45 — REGNUM Сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши задержали двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Китая. Об этом пишет 11 января Gazeta Wyborcza.

Отмечается, что один из задержанных является гражданином Польши, другой — Китая. Сообщается, что польский гражданин ранее работал в спецслужбах, а гражданин КНР работает в компании Huawei.

«Оба задержанных были обвинены в сотрудничестве с китайской разведкой», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил ходатайство об аресте задержанных, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в Ванкувере по требованиям США.

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