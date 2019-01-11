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Сотрудник китайской компании Huawei задержан в Польше

Политика

Его и еще одного задержанного — поляка — обвиняют в работе на китайскую разведку

Варшава, 11 января 2019, 12:45 — REGNUM  Сотрудники Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши задержали двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Китая. Об этом пишет 11 января Gazeta Wyborcza.

Отмечается, что один из задержанных является гражданином Польши, другой — Китая. Сообщается, что польский гражданин ранее работал в спецслужбах, а гражданин КНР работает в компании Huawei.

«Оба задержанных были обвинены в сотрудничестве с китайской разведкой», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил ходатайство об аресте задержанных, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана в Ванкувере по требованиям США.

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Спецслужбы и шпионаж
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